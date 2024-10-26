Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi 5. Hafta maçında Aydın BŞB'ye 25-22, 18-25, 12-25 ve 18-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Sezona 2'de 2 ile başlayan Beşiktaş, üst üste 3. kez sahadan mağlup ayrıldı. Sezona 3 mağlubiyetle başlayan Aydın ise arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti.
Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Nurper Özbar, Sadettin Kıral
Beşiktaş: Hümay Fırıncıoğlu, Maglio, Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Merve Nezir (Gizem Güreşen, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Merve Tanıl, Bengisu Aydın, Canzian)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Howe, Buse Özden, Cansu Aydınoğulları (Çerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Defne Başyolcu)
Setler: 25-22, 18-25, 12-25, 18-25
Süre: 105 dakika (27, 27, 26, 25)
Sezona 2'de 2 ile başlayan Beşiktaş, üst üste 3. kez sahadan mağlup ayrıldı. Sezona 3 mağlubiyetle başlayan Aydın ise arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti.
Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Nurper Özbar, Sadettin Kıral
Beşiktaş: Hümay Fırıncıoğlu, Maglio, Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Merve Nezir (Gizem Güreşen, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Merve Tanıl, Bengisu Aydın, Canzian)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Howe, Buse Özden, Cansu Aydınoğulları (Çerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Defne Başyolcu)
Setler: 25-22, 18-25, 12-25, 18-25
Süre: 105 dakika (27, 27, 26, 25)