Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nde irtifa kaybediyor

Sezona ikide iki ile başlayan Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 5. Hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu ve üst üste 3. yenilgisini aldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nde irtifa kaybediyor
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26 Ekim 2024 15:26
Son güncelleme 26 Ekim 2024 15:29
Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi 5. Hafta maçında Aydın BŞB'ye 25-22, 18-25, 12-25 ve 18-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Sezona 2'de 2 ile başlayan Beşiktaş, üst üste 3. kez sahadan mağlup ayrıldı. Sezona 3 mağlubiyetle başlayan Aydın ise arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Nurper Özbar, Sadettin Kıral

Beşiktaş: Hümay Fırıncıoğlu, Maglio, Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Merve Nezir (Gizem Güreşen, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Merve Tanıl, Bengisu Aydın, Canzian)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Howe, Buse Özden, Cansu Aydınoğulları (Çerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Defne Başyolcu)

Setler: 25-22, 18-25, 12-25, 18-25

Süre: 105 dakika (27, 27, 26, 25)

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