Beşiktaş-Sporting Lizbon maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında 19 Ekim Salı günü oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon maçında Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş-Sporting Lizbon maçının hakemi belli oldu
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17 Ekim 2021 14:08
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında 19 Ekim Salı günü oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.


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