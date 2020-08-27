Beşiktaş, Roco ile anlaşma zemini arıyor! Fark 300 bin euro...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Enzo Roco'nun takımdan ayrılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, Roco ile anlaşma zemini arıyor! Fark 300 bin euro...
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27 Ağustos 2020 08:22
Beşiktaş, stoper oyuncusu Enzo Roco ile sözleşme fesih görüşmelerini sürdürüyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Şilili stopere, geçmiş alacakları da dahil olmak üzere toplam 700 bin Euro önerdi.

1.5 milyon Euro yıllık ücreti olan, 400 bin Euro da alacağı bulunan tecrübeli futbolcu ise 1 milyon Euro istiyor.

Öte yandan geçen sezonu kiralık olarak Toulouse'ta geçiren Mirin için menajerine "Kulüp bulun" mesajı gönderildi.

Oyuncunun Fransız takımlarıyla görüşmelere başladığı belirtildi.

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