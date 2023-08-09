Beşiktaş, Neftçi Bakü'ye konuk olacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın Neftçi Bakü'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Neftçi Bakü'ye konuk olacak
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09 Ağustos 2023 13:15
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 10 Ağustos perşembe günü deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına aynı turdan dahil olan Neftçi ise Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını 2-2 ve 2-0 tamamlanan maçlarla elemeyi başardı.

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