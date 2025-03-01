Beşiktaş, mağlubiyeti unuttu

Ligdeki son yenilgisini 16 Aralık'ta Adana Demirspor karşısında 2-1 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra çıktığı 9 maçtan yenilgisiz ayrıldı.



Bu süreçte 4 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip 5 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.



Adana Demirspor yenilgisi sonrası Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor'la berabere kalan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, ikas Eyüpspor ve Kayserispor'u yenerek 19 puanın sahibi oldu.



Ligde sahasında son yenilgisini Göztepe'ye 4-2 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki son 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.



