24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0ERT
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
16:00
24 Ağustos
Everton-Brighton
16:00
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
16:00
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
13:15
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
23 Ağustos
Club Brugge-Westerlo
0-0ERT
23 Ağustos
Genk-Sporting Charleroi
0-0ERT
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Beşiktaş Lauriente'de fırsat bekliyor

Beşiktaş, Lauriente'nin transferi için oyuncu ile her anlamda anlaştı. Serdal Adalı yönetimi, bonservis bedelinin düşmesi için transfer döneminin sonuna yaklaşılmasını bekliyor.

calendar 24 Ağustos 2025 10:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş Lauriente'de fırsat bekliyor
Yaz transfer dönemine girildiği andan itibaren sol kanat arayan ve hata yapmak istemeyen Beşiktaş, 3-4 farklı isimle aynı anda görüşürken, bu oyuncular arasında öne çıkanlardan biri Armand Lauriente oldu. 

LAURIENTE BEŞİKTAŞ'A OLUMLU

Sassuolo'da forma giyen 26 yaşındaki yıldızla yapılan görüşmelerde sona gelindi. Futbolcu cephesi, Beşiktaş'ın şartlarına olumlu yaklaşırken, büyük ölçüde de anlaşma sağlandı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELECEK

Menajeri, İstanbul'a gelerek son görüşmeleri yapacak. Ancak Sassuolo inadını sürdürürken bu da transferi noktalamak için vakit kaybı oluşturuyor.

BEŞİKTAŞ FIRSAT KOVALIYOR
 İtalyan kulübü, Lauriente için istediği 20 milyon Euro'da geri adım atmadı. Beşiktaş ise rakamı 15-16 milyon Euro seviyelerine inmesini istiyor. Pazarlıklardaki sıkı tutumuyla bilinen Sassuolo, henüz bu talebe olumlu cevap vermedi. Transfer döneminin Avrupa'da sonuna doğru yaklaşılırken Beşiktaş, pazarlıklarla indirimi alacağına inanıyor.

Lauriente ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

