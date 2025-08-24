Beşiktaş Lauriente'de fırsat bekliyor

Yaz transfer dönemine girildiği andan itibaren sol kanat arayan ve hata yapmak istemeyen

farklı isimle aynı anda

görüşürken, bu oyuncular arasında

öne çıkanlardan biri Armand

Lauriente oldu.



LAURIENTE BEŞİKTAŞ'A OLUMLU





Sassuolo'da forma giyen 26 yaşındaki yıldızla yapılan görüşmelerde sona gelindi. Futbolcu cephesi, Beşiktaş'ın şartlarına olumlu yaklaşırken, büyük ölçüde de anlaşma sağlandı.



MENAJERİ İSTANBUL'A GELECEK



Menajeri, İstanbul'a gelerek son görüşmeleri yapacak.

Ancak Sassuolo inadını

sürdürürken bu da transferi noktalamak

için vakit kaybı oluşturuyor.



BEŞİKTAŞ FIRSAT KOVALIYOR



İtalyan kulübü, Lauriente için istediği 20 milyon Euro'da geri adım atmadı. Beşiktaş ise rakamı 15-16 milyon Euro seviyelerine inmesini istiyor. Pazarlıklardaki sıkı tutumuyla bilinen Sassuolo, henüz bu talebe olumlu cevap vermedi. Transfer döneminin Avrupa'da sonuna doğru yaklaşılırken Beşiktaş, pazarlıklarla indirimi alacağına inanıyor.Lauriente ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.