Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 3-0 kazandı.
Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Gedson Fernandes, 78 ve 90+1. dakikalarda Ciro Immobile kaydetti.
GEDSON SAKATLIK GEÇİRDİ
Konuk ekibin ilk golünü kaydeden Gedson, 65. dakikada sakatlanarak yerini Jean Onana'ya bıraktı.
Ligde henüz mağlup olmayan Beşiktaş, bu sonuçla üst üste 2., toplamda ise 5. galibiyetini aldı. Kayserispor ise henüz galibiyetle tanışamadı.
Beşiktaş, galibiyetin ardından puanını 16'ya yükseltti. Kayserispor ise 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise Başakşehir ile karşılaşacak.
BRONCKHORST'UN TERCİHLERİ
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Al Musrati, kart cezalısı Masuaku ve hastalığı nedeniyle Kayseri'ye getirilmeyen Svensson kadroda yer almadı.
Tekin direktör Van Bronckhorst, Ajax maçında ilk 11'de forma verdiği Onana ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu bu maçta yedek kulübesine çekti.
Bu oyuncuların yerine Emirhan Topçu, Ndour, Joao Mario, Ernest Muçi ve Ciro Immobile'yi 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekipte Ajax mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Mert Günok, Rashica, Paulista, Uduokhai, Gedson Fernandes ve Rafa Silva, Kayserispor karşısında da aynı şansı buldu.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alex Oxlade-Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov, Onana, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
KAYSERİSPOR'DA 3 DEĞİŞİKKİK
Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Göztepe maçı 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılılar Beşiktaş karşısına, Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Baran Ali Gezek, Boa Morte, Cardoso ve Nazon 11'iyle saha çıktı.
Bir önceki maça göre Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Kolovetsios ilk 11'de yer almadı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı tribünden izledi.
İLK CİDDİ ATAK 16. DAKİKADA
Beşiktaş ile Kayserispor'un karşı karşıya geldiği maç düşük tempoyla başladı. İki takımda maçın başında kontrollü bir oyun tercih etti.
Karşılaşmada ilk ciddi atak 16. dakikada geldi. Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya Rafa Silva, kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.
Bu pozisyondan 1 dakika sonra bu kez Kayserispor etkili geldi. Miguel Cardoso'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Nazon kale önünde gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.
RAFA BIRAKTI, MUÇİ DIŞARI ATTI!
Beşiktaş karşılaşmanın 22. dakikasında gole yaklaştı. Ndour'un ceza sahasına gönderdiği topu Rafa Silva, çaprazdan koşu yapan Ernest Muçi'ye bıraktı. Genç oyuncunun gelişine vuruşu üstten dışarı gitti.
Bu pozisyondan 2 dakika sonra Beşiktaş bir kez daha etkili geldi. Rafa Silva'nın derin pasında karşı karşıya kalan Ciro Immobile'nin şutu uzak direğin dibinden topu dışarıya attı.
NAZON DOKUNAMADI!
İlk yarının son anlarında Kayserispor, tehlike yarattı. Boa Morte'nin soldan ceza sahasına kestiği topa uygun durumdaki Nazon dokunamadı. Kaleye paralel giden topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
RAFA SILVA VURDU, BİLAL ÇIKARDI!
Beşiktaş etkili geldi. Rafa Silva'nın rakip yarı alanın ortalarında kazandığı topu yay üzerine çokiyi taşıdı. Yakın köşeye gönderdiği topu kaleci Bilal son anda kurtardı.
BEŞİKTAŞ GEDSON'LA GOLÜ BULDU
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 56. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ön alanda Baran Ali'ye yaptığı baskı sonrası topu kazanan Gedson, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI!
Beşiktaş, karşılaşmanın 75. dakikasında penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına bindirme yapan Rashica, Attamah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile, 78. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.
HAKEM PENALTI DEDİ, VAR'DAN DÖNDÜ!
Kayserispor, 86. dakikada penaltı kazandı. Nazon, Paulista ve Uduokhai ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla monitör'e giden Atilla Karaoğlan, penaltıyı iptal etti.
IMMOBILE YİNE SAHNEYE ÇIKTI!
Beşiktaş, 90+1. dakikada farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Rashica, kale önüne iyi bir orta gönderdi. Ceza sahası içinde çok iyi yükselen Immobile düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Rafa Silva'nın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
17. dakikada Kayserispor atağında sol kanatta topu taşıyan Cardoso'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Nazon'un şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok kontrol etti.
24. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahayı hızla geçen Rafa Silva'nın derinlemesine pasında ceza sahasına soldan giren Immobile'nin şutunda, top sol kale direğinin dibinden auta çıktı.
45+1. dakikada sol kanattan Cardoso'nun kaleye paralel ortasında, altıpas üzerine koşu yapan Nazon, uygun pozisyonda topu ıska geçince meşin yuvarlak taca çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Gedson Fernandes, 78 ve 90+1. dakikalarda Ciro Immobile kaydetti.
GEDSON SAKATLIK GEÇİRDİ
Konuk ekibin ilk golünü kaydeden Gedson, 65. dakikada sakatlanarak yerini Jean Onana'ya bıraktı.
Ligde henüz mağlup olmayan Beşiktaş, bu sonuçla üst üste 2., toplamda ise 5. galibiyetini aldı. Kayserispor ise henüz galibiyetle tanışamadı.
Beşiktaş, galibiyetin ardından puanını 16'ya yükseltti. Kayserispor ise 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise Başakşehir ile karşılaşacak.
BRONCKHORST'UN TERCİHLERİ
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Al Musrati, kart cezalısı Masuaku ve hastalığı nedeniyle Kayseri'ye getirilmeyen Svensson kadroda yer almadı.
Tekin direktör Van Bronckhorst, Ajax maçında ilk 11'de forma verdiği Onana ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu bu maçta yedek kulübesine çekti.
Bu oyuncuların yerine Emirhan Topçu, Ndour, Joao Mario, Ernest Muçi ve Ciro Immobile'yi 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekipte Ajax mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Mert Günok, Rashica, Paulista, Uduokhai, Gedson Fernandes ve Rafa Silva, Kayserispor karşısında da aynı şansı buldu.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alex Oxlade-Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov, Onana, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
KAYSERİSPOR'DA 3 DEĞİŞİKKİK
Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Göztepe maçı 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılılar Beşiktaş karşısına, Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Baran Ali Gezek, Boa Morte, Cardoso ve Nazon 11'iyle saha çıktı.
Bir önceki maça göre Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Kolovetsios ilk 11'de yer almadı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı tribünden izledi.
İLK CİDDİ ATAK 16. DAKİKADA
Beşiktaş ile Kayserispor'un karşı karşıya geldiği maç düşük tempoyla başladı. İki takımda maçın başında kontrollü bir oyun tercih etti.
Karşılaşmada ilk ciddi atak 16. dakikada geldi. Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya Rafa Silva, kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.
Bu pozisyondan 1 dakika sonra bu kez Kayserispor etkili geldi. Miguel Cardoso'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Nazon kale önünde gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.
RAFA BIRAKTI, MUÇİ DIŞARI ATTI!
Beşiktaş karşılaşmanın 22. dakikasında gole yaklaştı. Ndour'un ceza sahasına gönderdiği topu Rafa Silva, çaprazdan koşu yapan Ernest Muçi'ye bıraktı. Genç oyuncunun gelişine vuruşu üstten dışarı gitti.
Bu pozisyondan 2 dakika sonra Beşiktaş bir kez daha etkili geldi. Rafa Silva'nın derin pasında karşı karşıya kalan Ciro Immobile'nin şutu uzak direğin dibinden topu dışarıya attı.
NAZON DOKUNAMADI!
İlk yarının son anlarında Kayserispor, tehlike yarattı. Boa Morte'nin soldan ceza sahasına kestiği topa uygun durumdaki Nazon dokunamadı. Kaleye paralel giden topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
RAFA SILVA VURDU, BİLAL ÇIKARDI!
Beşiktaş etkili geldi. Rafa Silva'nın rakip yarı alanın ortalarında kazandığı topu yay üzerine çokiyi taşıdı. Yakın köşeye gönderdiği topu kaleci Bilal son anda kurtardı.
BEŞİKTAŞ GEDSON'LA GOLÜ BULDU
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 56. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ön alanda Baran Ali'ye yaptığı baskı sonrası topu kazanan Gedson, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI!
Beşiktaş, karşılaşmanın 75. dakikasında penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına bindirme yapan Rashica, Attamah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile, 78. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.
HAKEM PENALTI DEDİ, VAR'DAN DÖNDÜ!
Kayserispor, 86. dakikada penaltı kazandı. Nazon, Paulista ve Uduokhai ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla monitör'e giden Atilla Karaoğlan, penaltıyı iptal etti.
IMMOBILE YİNE SAHNEYE ÇIKTI!
Beşiktaş, 90+1. dakikada farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Rashica, kale önüne iyi bir orta gönderdi. Ceza sahası içinde çok iyi yükselen Immobile düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Rafa Silva'nın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
17. dakikada Kayserispor atağında sol kanatta topu taşıyan Cardoso'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Nazon'un şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok kontrol etti.
24. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahayı hızla geçen Rafa Silva'nın derinlemesine pasında ceza sahasına soldan giren Immobile'nin şutunda, top sol kale direğinin dibinden auta çıktı.
45+1. dakikada sol kanattan Cardoso'nun kaleye paralel ortasında, altıpas üzerine koşu yapan Nazon, uygun pozisyonda topu ıska geçince meşin yuvarlak taca çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)