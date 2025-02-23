Beşiktaş Kadın Basketbol, evinde 30 fark atarak galip!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsus Spor'u konuk etti.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 100-70 kazandı.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Şakacı, Umut Özgün Ergün, Sami İrek
Beşiktaş: Lazic 10, Winterburn 7, Peterson 13, Elif Bayram 9, Melek Uzunoğlu 14, Esra Güvenç 2, Ceyda Conker 5, Hatice Pelin Gülçelik 14, Özge Özışık 12, Zeynep Can 6, Gizem Başaran Turan 8
İlkem Yapı Tarsusspor: Heal 24, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek 9, Alleyne 14, Ceylin Beyza Altunpa 6, Ecem Erk 2, Elif Emirtekin 6, Nisa Yalçın 6, Nuran Tutsak, Havva Güngör Peker
1. Periyot: 26-12
Devre: 52-27
3. Periyot: 78-50
Beş faulle çıkan: 38.41 Alleyne (İlkem Yapı Tarsusspor)
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