Beşiktaş Kadın Basketbol, evinde 30 fark atarak galip!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 30 sayı farkla 100-70 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Kadın Basketbol, evinde 30 fark atarak galip!
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23 Şubat 2025 15:34
Son güncelleme 23 Şubat 2025 15:50

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsus Spor'u konuk etti.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 100-70 kazandı.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şakacı, Umut Özgün Ergün, Sami İrek

Beşiktaş: Lazic 10, Winterburn 7, Peterson 13, Elif Bayram 9, Melek Uzunoğlu 14, Esra Güvenç 2, Ceyda Conker 5, Hatice Pelin Gülçelik 14, Özge Özışık 12, Zeynep Can 6, Gizem Başaran Turan 8

İlkem Yapı Tarsusspor: Heal 24, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek 9, Alleyne 14, Ceylin Beyza Altunpa 6, Ecem Erk 2, Elif Emirtekin 6, Nisa Yalçın 6, Nuran Tutsak, Havva Güngör Peker

1. Periyot: 26-12

Devre: 52-27

3. Periyot: 78-50

Beş faulle çıkan: 38.41 Alleyne (İlkem Yapı Tarsusspor)




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