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Beşiktaş'ın yıldızlarına ilgi çok yoğun!

Beşiktaş'ın forması giyen Milot Rashica, Joao Mario ve Gabriel Paulista için adaylar var. Beşiktaş, oyuncuları için gelen teklifleri değerlendirecek.

calendar 16 Haziran 2025 19:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın yıldızlarına ilgi çok yoğun!
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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan yıldız oyuncularıyla ilgilenen takımlar var.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Gabriel Paulista için Brezilya'dan, Joao Mario için Arabistan'dan, Rashica için ise Avrupa'dan ilgilenen bazı takımlar var.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK!

Beşiktaş, Milot Rashica, Joao Mario ve Gabriel Paulista için gelen teklifleri değerlendirecek.

 


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