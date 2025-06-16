Beşiktaş'ın yıldızlarına ilgi çok yoğun!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan yıldız oyuncularıyla ilgilenen takımlar var.
Sercan Dikme'nin haberine göre, Gabriel Paulista için Brezilya'dan, Joao Mario için Arabistan'dan, Rashica için ise Avrupa'dan ilgilenen bazı takımlar var.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK!
Beşiktaş, Milot Rashica, Joao Mario ve Gabriel Paulista için gelen teklifleri değerlendirecek.
Sercan Dikme'nin haberine göre, Gabriel Paulista için Brezilya'dan, Joao Mario için Arabistan'dan, Rashica için ise Avrupa'dan ilgilenen bazı takımlar var.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK!
Beşiktaş, Milot Rashica, Joao Mario ve Gabriel Paulista için gelen teklifleri değerlendirecek.
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