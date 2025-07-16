Beşiktaş'ın genç oyuncusu sakatlandı!

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'a, genç golcüsünden kötü haber geldi.
Wolfsberg ile hazırlık maçında karşılaşan Beşiktaş'ta Tammy Abraham yerine oyuna giren Mustafa Erhan Hekimoğlu, karşılaşmanın 57. dakikasında sakatlık geçirdi.
Karşılaşmanın 60. dakikasında oyunu terk eden Hekimoğlu, yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı. Genç golcünün sakatlık durumunun netlik durumu bilinmiyor.
Wolfsberg ile hazırlık maçında karşılaşan Beşiktaş'ta Tammy Abraham yerine oyuna giren Mustafa Erhan Hekimoğlu, karşılaşmanın 57. dakikasında sakatlık geçirdi.
Karşılaşmanın 60. dakikasında oyunu terk eden Hekimoğlu, yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı. Genç golcünün sakatlık durumunun netlik durumu bilinmiyor.
🚑Tammy Abraham'ın yerine ikinci yarının başında oyuna giren Mustafa Hekimoğlu sakatlandı.pic.twitter.com/Bx3awzIqrz
— Sporx (@sporx) July 16, 2025