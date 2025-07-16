16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
0-127'
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
0-027'
16 Temmuz
Auda-Larne
4-6
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
01:00
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
01:30
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
02:00
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

Beşiktaş'ın genç oyuncusu sakatlandı!

Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu, Wolfsberger karşılaşmasının 57. dakikasında sakatlanarak oyunu terketti.

calendar 16 Temmuz 2025 21:03 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 21:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın genç oyuncusu sakatlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'a, genç golcüsünden kötü haber geldi.

Wolfsberg ile hazırlık maçında karşılaşan Beşiktaş'ta Tammy Abraham yerine oyuna giren Mustafa Erhan Hekimoğlu, karşılaşmanın 57. dakikasında sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında oyunu terk eden Hekimoğlu, yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı. Genç golcünün sakatlık durumunun netlik durumu bilinmiyor.







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.