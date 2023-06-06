Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike!

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile kritik bir maça çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike!
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06 Haziran 2023 13:23
Son güncelleme 06 Haziran 2023 14:09
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Maçtan galip ayrılması durumunda ligi 2.sırada, puan kaybı olması halinde 3.sırada tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, ligi üçüncülükle tamamlarsa Konferans Ligi play-off turunda Avrupa devleriyle mücadele edecek.

Beşiktaş tüm hesaplar sezonu ikinci sırada tamamlamak üzere yapılıyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybetmesinin ardından Beşiktaş için lig ikinciliği ihtimali oldukça güçlendi.

Siyah-beyazlılar, çarşamba akşamı Konyaspor'u yenmesi durumunda sezonu ikinci sırada noktalayacak. Sıralama Avrupa'ya katılımı etkilemese de muhtemel rakipler konusunda oldukça önemli.

Çünkü Beşiktaş, sezonu ikinci bitirmesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda, daha kolay rakiplerle karşı karşıya gelecek. 

2. BİTİRİRSE:

Pijaka, FCSB, Rosenborg, Guimares, AEK, Hapoel, BS S.Tirnava, Djungarden.

3. BİTİRİRSE:

Juventus, Roma, Aston Villa, Monaco, Rennes, Olympiakos, Basel, Dinamo Kiev.

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