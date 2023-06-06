Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike!

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Maçtan galip ayrılması durumunda ligi 2.sırada, puan kaybı olması halinde 3.sırada tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, ligi üçüncülükle tamamlarsa Konferans Ligi play-off turunda Avrupa devleriyle mücadele edecek.
Beşiktaş tüm hesaplar sezonu ikinci sırada tamamlamak üzere yapılıyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybetmesinin ardından Beşiktaş için lig ikinciliği ihtimali oldukça güçlendi.
Siyah-beyazlılar, çarşamba akşamı Konyaspor'u yenmesi durumunda sezonu ikinci sırada noktalayacak. Sıralama Avrupa'ya katılımı etkilemese de muhtemel rakipler konusunda oldukça önemli.
Çünkü Beşiktaş, sezonu ikinci bitirmesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda, daha kolay rakiplerle karşı karşıya gelecek.
2. BİTİRİRSE:
Pijaka, FCSB, Rosenborg, Guimares, AEK, Hapoel, BS S.Tirnava, Djungarden.
3. BİTİRİRSE:
Juventus, Roma, Aston Villa, Monaco, Rennes, Olympiakos, Basel, Dinamo Kiev.
Beşiktaş tüm hesaplar sezonu ikinci sırada tamamlamak üzere yapılıyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybetmesinin ardından Beşiktaş için lig ikinciliği ihtimali oldukça güçlendi.
Siyah-beyazlılar, çarşamba akşamı Konyaspor'u yenmesi durumunda sezonu ikinci sırada noktalayacak. Sıralama Avrupa'ya katılımı etkilemese de muhtemel rakipler konusunda oldukça önemli.
Çünkü Beşiktaş, sezonu ikinci bitirmesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda, daha kolay rakiplerle karşı karşıya gelecek.
2. BİTİRİRSE:
Pijaka, FCSB, Rosenborg, Guimares, AEK, Hapoel, BS S.Tirnava, Djungarden.
3. BİTİRİRSE:
Juventus, Roma, Aston Villa, Monaco, Rennes, Olympiakos, Basel, Dinamo Kiev.