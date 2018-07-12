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Beşiktaş dengeyi bozamadı

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 sona erdi.

Kaynak: DHA
Beşiktaş dengeyi bozamadı
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12 Temmuz 2018 20:04
Beşiktaş, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçını da oynadı. Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan mücadelede her iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı.

90 dakika sonunda Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı. Siyah-beyazlılar ilk yarıda daha etkili olurken, mücadelenin ikinci yarısı daha dengeli bir şekilde geçti.

Beşiktaş ilk hazırlık maçında Siofok ile 1-1 berabere kalmış, ikinci hazırlık maçında ise Gyirmot'u 4-0 yenmeyi başarmıştı.



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