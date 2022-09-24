BEŞİKTAŞ'IN DEMİR EGE AÇIKLAMASI

DEMİR EGE NASIL BİR OYUNCU?

Beşiktaş Kulübü, futbol akademisinden yetişen Demir Ege Tıknaz ile ilgili kararını netleşti. Siyah-beyazlılar, 18 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı.Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Demir Ege Tıknaz'a başarılar diledi" denildi.Demir Ege Tıknaz, 17 Ağustos 2004 İstanbul doğumlu. Merkez orta saha pozisyonunun dışında 10 numara ve liberoda oynayabilen futbolcuya 50 bin euro değer biçiliyor. Demir Ege Tıknaz U19 Süper Lig'de 25 maçta 2 gol kaydetti.