Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz ile imzaladı!

Beşiktaş, genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ile resmi sözleşme imzaladı. İşte Demir Ege Tıknaz ile ilgili detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz ile imzaladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2022 16:15
Beşiktaş Kulübü, futbol akademisinden yetişen Demir Ege Tıknaz ile ilgili kararını netleşti. Siyah-beyazlılar, 18 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ'IN DEMİR EGE AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Demir Ege Tıknaz'a başarılar diledi" denildi.

DEMİR EGE NASIL BİR OYUNCU?

Demir Ege Tıknaz, 17 Ağustos 2004 İstanbul doğumlu. Merkez orta saha pozisyonunun dışında 10 numara ve liberoda oynayabilen futbolcuya 50 bin euro değer biçiliyor. Demir Ege Tıknaz U19 Süper Lig'de 25 maçta 2 gol kaydetti.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ