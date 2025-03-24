Beşiktaş BOA'da Elif Bayram sezonu kapattı

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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren milli oyuncu Elif Bayram'ın sezonu kapattığını duyurdu.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren milli oyuncu Elif Bayram'ın sezonu kapattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Edirne'de oynanan ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalindeki Emlak Konut maçında sakatlanan milli oyuncuda çoklu bağ yaralanması tespit edildiği belirtildi.
SEZONUN GERİ KALANINDA FORMA GİYEMEYECEK
Tedavi planlamasına başlanan Elif Bayram'ın sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği bildirildi.