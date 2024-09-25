Beşiktaş, Basket Landes'a kaybetti!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibine 80-58 yenildi.
Sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı da 84-70 kaybeden siyah-beyazlı ekip, yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek. Basket Landes ise FIBA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.
Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 25-15 önde geçti. İkinci periyotta rakibine kolay sayı şansı vermeyen Beşiktaş, soyunma odasına 4 sayı farkla geride gitti: 34-30. Üçüncü çeyrekten itibaren yeniden farkı açmaya başlayan Fransa temsilcisi, salondan 22 sayı farkla galip ayrıldı: 80-58.
Beşiktaş K Grubu'nda
FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş BOA, K Grubu'nda yer alacak.
Siyah-beyazlı ekip, K Grubu'nda Geas Basket (İtalya), SL Benfica (Portekiz) ve Basket Namur Capitale (Belçika) takımlarıyla mücadele edecek.
Beşiktaş BOA, gruptaki ilk maçını 10 Ekim Perşembe günü deplasmanda Geas Basket ile oynayacak.
Sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı da 84-70 kaybeden siyah-beyazlı ekip, yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek. Basket Landes ise FIBA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.
Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 25-15 önde geçti. İkinci periyotta rakibine kolay sayı şansı vermeyen Beşiktaş, soyunma odasına 4 sayı farkla geride gitti: 34-30. Üçüncü çeyrekten itibaren yeniden farkı açmaya başlayan Fransa temsilcisi, salondan 22 sayı farkla galip ayrıldı: 80-58.
Beşiktaş K Grubu'nda
FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş BOA, K Grubu'nda yer alacak.
Siyah-beyazlı ekip, K Grubu'nda Geas Basket (İtalya), SL Benfica (Portekiz) ve Basket Namur Capitale (Belçika) takımlarıyla mücadele edecek.
Beşiktaş BOA, gruptaki ilk maçını 10 Ekim Perşembe günü deplasmanda Geas Basket ile oynayacak.