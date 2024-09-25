Beşiktaş, Basket Landes'a kaybetti!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibine 80-58 mağlup oldu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Basket Landes'a kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2024 00:19
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibine 80-58 yenildi.

Sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı da 84-70 kaybeden siyah-beyazlı ekip, yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek. Basket Landes ise FIBA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 25-15 önde geçti. İkinci periyotta rakibine kolay sayı şansı vermeyen Beşiktaş, soyunma odasına 4 sayı farkla geride gitti: 34-30. Üçüncü çeyrekten itibaren yeniden farkı açmaya başlayan Fransa temsilcisi, salondan 22 sayı farkla galip ayrıldı: 80-58.

Beşiktaş K Grubu'nda

FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş BOA, K Grubu'nda yer alacak.

Siyah-beyazlı ekip, K Grubu'nda Geas Basket (İtalya), SL Benfica (Portekiz) ve Basket Namur Capitale (Belçika) takımlarıyla mücadele edecek.

Beşiktaş BOA, gruptaki ilk maçını 10 Ekim Perşembe günü deplasmanda Geas Basket ile oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery