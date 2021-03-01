Beşiktaş Aygaz, Alingsas'a konuk olacak

EHF Avrupa Ligi C Grubu'nda henüz galibiyeti bulunmayan Beşiktaş Aygaz, son maçında yarın İsveç ekibiyle karşı karşıya gelecek

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Aygaz, Alingsas'a konuk olacak
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01 Mart 2021 13:49
Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu 10. ve son maçında yarın İsveç temsilcisi Alingsas'a konuk olacak.

Alingsas kentindeki Estrad Alingsas'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Grupta oynadığı 9 maçta da mağlup olan Beşiktaş Aygaz, 6'ncı ve son sırada bulunuyor. Yaptığı müsabakalarda 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Alingsas ise 5. basamakta yer alıyor.

Alingsas, İstanbul'da oynanan ilk mücadelede Beşiktaş Aygaz'a 32-24 üstünlük kurmuştu.

İki takım, EHF Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselme şansını daha önce kaybetmişti.



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