Beşiktaş, Alvaro Montero ile anlaştı iddiası

Kolombiya A Ligi takımlarından Deportes Tolima'da oynayan 25 yaşındaki kaleci Alvaro Montero'nun sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi, transfer iddialarını güçlendirmişti.

, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş, Alvaro Montero ile anlaştı iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2020 11:32
Kaleci transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın Kolombiya A Ligi takımlarından Deportes Tolima'da oynayan Alvaro Montero ile ilgilendiği iddia edilmişti.

25 yaşındaki kalecinin sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi ise bu transfer iddiları güçlendirmişti.

Kolombiya kaynaklı Fichajes Del Fpc'nin son dakika olarak okuyucularına duyurduğu habere göre, Siyah Beyazlı ekip, Montero transferinde mutlu sona ulaştı.

Milli kalecinin Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı ve sezon sonundan itibaren Türkiye'de forma giyeceği ifade edildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için