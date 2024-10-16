Beşiktaş, sol bek transfer çalışmaları kapsamında Ghislain Konan'ı değerlendirmeye aldı.
BEDELSİZ TRANSFER
Bedelsiz olarak transfer edilebilecek isim teknik ekibin gündeminde. Menajerler boşta olan oyuncu için Beşiktaş'ın kapısına gelmiş durumda. Fildişi Sahilili Ghislain Konan, kariyerine özellikle Avrupa'nın farklı liglerinde devam etmişti.
GIO'NUN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Güçlü savunma özellikleri ve hızıyla dikkat çeken Afrikalı futbolcu, ofansif anlamda da maç içinde çok etkili olabiliyor. Van Bronckhorst, futbol felsefesi ve oyun tarzı ile etkili bir sol bek takımda istiyor. Bu özelliği ile Kartal'ın Hollandalı hocasının dikkatini çekmeyi başardı.
28 yaşındaki oyuncu; profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda başladı. Tecrübeli savunmacı; Asec Mimosas, Reims ve FC Nantes gibi takımlarda boy gösterdi. Öte yandan bu ekiplerin yanı sıra, uluslararası alanda Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giydi.
Beşiktaş'a yeni sol bek: Ghislain Konan
Beşiktaş, bedelsiz olarak kadrosuna katabileceği sol bek Ghislain Konan'ı transfer listesine aldı; oyuncu, Van Bronckhorst'un da dikkatini çekti.
Son güncelleme 16 Ekim 2024 09:26
Beşiktaş, sol bek transfer çalışmaları kapsamında Ghislain Konan'ı değerlendirmeye aldı.
- 10:27 Ergin Ataman'dan hakem tepkisi!
- 10:12 Montella, A Milli Takım'da zirveye çıktı!
- 10:04 Trabzonspor'a Berghuis önerisi
- 09:53 Şenol Güneş tarihe geçiyor
- 09:45 Galatasaray'da sıra Yusuf Demir'de
- 09:40 Fenerbahçe'nin kiralıkları formayı unuttu!
- 09:14 Beşiktaş'a yeni sol bek: Ghislain Konan
- 08:45 Galatasaray'da Elfsborg hazırlığı
- 08:44 Beşiktaş'ta Paulista ikilemi
- 08:40 Fenerbahçe'de değişim zamanı!
- 08:36 Galatasaray'da Barış Alper'e uyarı!
- 08:28 Beşiktaş'ta sahne Tayyip Talha Sanuç'un
- 08:27 Galatasaray'da sağ kanat Sallai'ye emanet
- 08:13 Fenerbahçe'de İrfan Can paniği!
- 08:06 Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, şampiyonluk için sahaya çıkacak
- 07:59 3 Büyükler'in ortak hedefi: Can Armando Güner
- 07:54 Lionel Messi durmuyor! Bolivya maçında coştu!
- 01:29 Davinson golünü attı, Kolombiya farka koştu!
- 01:05 Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı!
- 01:02 Türk Telekom, Avrupa'da Cosea JL'ye mağlup!
- 00:24 Ioannis Sfairopoulos: "Kazanmak için anahtarımız savunmamızdı"
- 00:20 Jasikevicius: "Tribünde olsam belki ben de erken çıkabilirdim
- 00:11 Nelsson'un maçını Halil Umut Meler yönetti, berabere bitti!
- 00:01 Denis Draguş attı, Romanya kazandı!
- 23:58 En-Nesyri attı, Fas kazandı
- 23:49 Kosova, Güney Kıbrıs engelini rahat geçti!
- 23:45 İspanya'dan, Sırbistan'a farklı tarife!
- 23:43 Portekiz, İskoçya'da puan bıraktı!
- 23:41 Polonya - Hırvatistan maçına Fenerbahçeliler damga vurdu!
- 23:17 Anadolu Efes, EuroLeague'de üst üste 2. yenilgisini aldı!
- 23:11 Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
- 23:07 Galatasaray Daikin set vermeden bir üst tura yükseldi!
- 22:58 Ümit Milli Takımı, Norveç'e farklı mağlup
- 22:40 Fenerbahçe Beko'dan Euroleague'de ilk mağlubiyet
- 22:36 Beşiktaş'tan öğrencilere indirimli bilet!
- 22:17 Victor Osimhen için flaş iddia: Chelsea'ye FFP engeli
- 22:13 Beşiktaş'a kötü haber; sakatlık
- 22:09 TFF'den yabancı hakem açıklaması!
- 21:43 İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş Okan Buruk açıklaması!
- 20:25 Arkas Spor, CEV Erkekler Challenge Kupası'na veda etti
- 20:06 EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi
- 19:28 TFF'den yabancı sınırı açıklaması!
- 19:24 Işın Çelebi: "Beşiktaş ve Fenerbahçe ittifak kurdu"
- 18:58 TFF Başkanı, 4 Büyükler'in başkanları ile TV'ye çıkıyor!
- 18:51 Boca Juniors'un Leandro Paredes hayali!
- 18:30 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur'da mücadele edecek
- 18:18 Ertuğrul Sağlam'dan hakem tepkisi: "Başka hiçbir takım yaşamamıştır"
- 18:00 Angelo Stiller: "Bayern Münih'e dönme planım yok"
- 17:24 TFF: "Görevden alınmıştır"
- 17:11 Panathinaikos'tan anlamlı hareket!
- 16:38 Batalla: "Icardi milli takımda olabilir"
- 16:36 ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, Erciyes'te devam ediyor
- 16:15 Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi'nde şampiyonlar belli oldu
- 15:53 Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçının hazırlıklarına başladı
- 15:22 Real Madrid'de Arda Güler tartışması!
- 15:09 Görme Engelliler Futbol Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
- 15:07 Thomas Reis: "Hedefimiz ligde kalmak"
- 15:00 Karşıyaka'ya vergi kıskacı
- 14:54 Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi yapıldı
- 14:51 Prekazi'den Osimhen yorumu!
Boca Juniors'un Leandro Paredes hayali!
Real Madrid'de Arda Güler tartışması!
Mario Balotelli için geri sayım!
Paul Pogba'dan Marsilya transferi iddialarına yanıt!
Williams: "Göçmenler için elimden geleni yapacağım"
Manchester United'dan Ferguson kararı!
Real Madrid harekete geçti: Frimpong
Benjamin Mendy: "Hedef alınmam adil değil"
Dele Alli için flaş gelişme!
Spalletti'den Zaniolo açıklaması!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
TFF'den yabancı sınırı açıklaması!
-
2
Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
-
3
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş Okan Buruk açıklaması!
-
4
TFF: "Görevden alınmıştır"
-
5
3 Büyükler'in ortak hedefi: Can Armando Güner
-
6
Real Madrid'de Arda Güler tartışması!
-
7
Polonya - Hırvatistan maçına Fenerbahçeliler damga vurdu!
-
8
TFF Başkanı, 4 Büyükler'in başkanları ile TV'ye çıkıyor!
-
9
TFF'den yabancı hakem açıklaması!
-
10
Manchester United'dan Ferguson kararı!