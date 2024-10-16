Beşiktaş'a yeni sol bek: Ghislain Konan

Beşiktaş, bedelsiz olarak kadrosuna katabileceği sol bek Ghislain Konan'ı transfer listesine aldı; oyuncu, Van Bronckhorst'un da dikkatini çekti.

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Beşiktaş'a yeni sol bek: Ghislain Konan
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16 Ekim 2024 09:14
Son güncelleme 16 Ekim 2024 09:26

Beşiktaş, sol bek transfer çalışmaları kapsamında Ghislain Konan'ı değerlendirmeye aldı.

BEDELSİZ TRANSFER

Bedelsiz olarak transfer edilebilecek isim teknik ekibin gündeminde. Menajerler boşta olan oyuncu için Beşiktaş'ın kapısına gelmiş durumda. Fildişi Sahilili Ghislain Konan, kariyerine özellikle Avrupa'nın farklı liglerinde devam etmişti.

GIO'NUN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Güçlü savunma özellikleri ve hızıyla dikkat çeken Afrikalı futbolcu, ofansif anlamda da maç içinde çok etkili olabiliyor. Van Bronckhorst, futbol felsefesi ve oyun tarzı ile etkili bir sol bek takımda istiyor. Bu özelliği ile Kartal'ın Hollandalı hocasının dikkatini çekmeyi başardı.

28 yaşındaki oyuncu; profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda başladı. Tecrübeli savunmacı; Asec Mimosas, Reims ve FC Nantes gibi takımlarda boy gösterdi. Öte yandan bu ekiplerin yanı sıra, uluslararası alanda Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giydi.



 
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