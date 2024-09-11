Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy'dan müjde!

Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü. Siyah-Beyazlılar'da sakatlığını atlatan Semih Kılıçsoy antrenmana çıktı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy'dan müjde!
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11 Eylül 2024 12:31
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti.

İDMANDA YER ALDI

Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarılan Semih Kılıçsoy, idmanda yer aldı.



KAFİLEDE YER ALACAK

Genç oyuncunun Trabzonspor maçının kafilesinde yer alacağı öğrenildi.  

 
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