Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy'dan müjde!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti.
İDMANDA YER ALDI
Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarılan Semih Kılıçsoy, idmanda yer aldı.
KAFİLEDE YER ALACAK
Genç oyuncunun Trabzonspor maçının kafilesinde yer alacağı öğrenildi.
İDMANDA YER ALDI
Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarılan Semih Kılıçsoy, idmanda yer aldı.
KAFİLEDE YER ALACAK
Genç oyuncunun Trabzonspor maçının kafilesinde yer alacağı öğrenildi.