Beşiktaş'a Portekizli sol bek yolda

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.
Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren Kara Kartal, gözünü Adana Demirspor'a dikti!
SOL BEK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
İlk olarak Güney ekibinden ayrılan 29 yaşındaki Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'e gözünü diken Beşiktaş Yönetimi, 1,70'lik futbolcuyu renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştırdı.
Rodrigues'in boşta olması, bu transfer konusunda Kartal'ın iştahını kabartıyor!
17 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 17 resmi maçta forma giyen Kevin Rodrigues bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren Kara Kartal, gözünü Adana Demirspor'a dikti!
SOL BEK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
İlk olarak Güney ekibinden ayrılan 29 yaşındaki Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'e gözünü diken Beşiktaş Yönetimi, 1,70'lik futbolcuyu renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştırdı.
Rodrigues'in boşta olması, bu transfer konusunda Kartal'ın iştahını kabartıyor!
17 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 17 resmi maçta forma giyen Kevin Rodrigues bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.