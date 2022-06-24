BEŞİKTAŞ, AHMET SAGAT'I İSTİYOR

GOL KRALI İÇİN 3 MİLYON TL

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, TFF 1. Lig'de Menemenspor'da forma giyen Ahmet Sagat'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kartal, TFF 1. Lig'den düşen Menemenspor'da forma giyen Ahmet Sagat'ı gözüne kestirdi.Geçen sezon başında Almanya Bölgesel Ligi takımlarından RW Koblenz'den gelip, 1. Lig'de sezonu 17 golle kral olarak tamamlayan 25 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş istiyor. Menemenspor, performansıyla yıldızlaşan başarılı oyuncunun bonservisini 3 milyon TL olarak belirledi.