Beşiktaş'a 'Kral' transfer

Beşiktaş'ta golcü oyuncu transferi için görüşmeler devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, 1. Lig'in gol kralını listesine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a 'Kral' transfer
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24 Haziran 2022 09:20
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlıların, TFF 1. Lig'de Menemenspor'da forma giyen Ahmet Sagat'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ, AHMET SAGAT'I İSTİYOR

Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kartal, TFF 1. Lig'den düşen Menemenspor'da forma giyen Ahmet Sagat'ı gözüne kestirdi.

GOL KRALI İÇİN 3 MİLYON TL

Geçen sezon başında Almanya Bölgesel Ligi takımlarından RW Koblenz'den gelip, 1. Lig'de sezonu 17 golle kral olarak tamamlayan 25 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş istiyor. Menemenspor, performansıyla yıldızlaşan başarılı oyuncunun bonservisini 3 milyon TL olarak belirledi.





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