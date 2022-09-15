ISMAEL: "BERKAY GİBİ İSİMLERE ŞANS VERECEĞİM"

ALTYAPIYLA TAM KOORDİNASYON

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynattığı Berkay Vardar'ın performansından memnun kaldı. Fransız çalıştırıcı, genç oyuncularla otoriteleri şaşırtmaya hazırlanıyor.19 yaşındaki Berkay Vardar için konuşan Ismael, "Ben her zaman gençlere inandım ve kendilerini kanıtlamaları için fırsat verdim. Berkay çok yönlü bir orta saha oyuncusu. Başakşehir karşısında takıma çok faydalı oldu. Berkay ve onun gibi genç futbolculara şans vermeye devam edeceğim. Sportif başarıların yanı sıra futbolcu yetiştirip parlatmaya da önem vereceğiz" ifadelerini kullandı.Öte yandan Beşiktaş'ta Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, altyapıdaki gelişmeleri de çok yakından takip ediyor. Mehmet Ekşi ile koordineli bir şekilde çalışan Ismael, A Takım kadrosuna çıkabilecek genç potansiyeller için incelemeler de yapıyor.