Beşiktaş'a derbi öncesi sevindiren haber: Rafa Silva!

Beşiktaş'ta Konya karşılaşmasında sakatlık geçiren Rafa Silva'da önemli bir gelişme yaşandı.
DERBİDE SAHADA OLACAK
Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Fenerbahçe derbisi öncesi ilk kez takımla beraber çalıştı.
Portekizli yıldızın derbide sahada olması bekleniyor.
PERFORMANSI
Bu sezon siyah-beyazlı takımda 15 maçta forma giyen 32 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
