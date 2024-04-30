Berzan İlhanlı davasında 5 futbolcu ifadeye çağrıldı

Tuzlaspor Başkanı Berzan İlhanlı hakkında yürütülen soruşturmada 5 futbolcu ifadeye çağırıldı.

Haber; AA
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Berzan İlhanlı davasında 5 futbolcu ifadeye çağrıldı
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30 Nisan 2024 20:35
Son güncelleme 30 Nisan 2024 21:57
TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'un kulüp başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından açılan soruşturma sürüyor.

OYUNCULAR İFADEYE ÇAĞRILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 2020-2021 yıllarında Tuzlaspor forması giyen 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

 

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