Kayserisporlu Bernard Mensah, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Bernard Mensah "Bugün bu maçın çok zor olacağını biliyorduk. Çok zor bir müsabaka bekliyorduk. Ama takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeyi bildik. Sahadaki herkes inanılmaz mücadele etti. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Tabii ki buraya 3 puan için geldik. Hedef 3 puandı. Bundan önce de söyledim, ligin tepesinde yer almak istiyorsanız, her maçı bu şekilde mücadele ederek oynamalısınız. Biz de bugün bunu gösterdik." dedi.



Trabzonspor ve yurt dışına transferiyle ilgili iddialar üzerine konuşan Mensah "Bu sene sonunda kontratım sona erecek. Şu anda odaklanmak istediğim nokta ligi en iyi şekilde bitirebilmek. Kariyerimde en uzun süreyi Kayserispor'da geçirdim. Benim için anlamı büyük. Öncelikle Kayserispor'la görüşeceğim. Ondan sonrasına bakacağım ama öncelik Kayserispor'un olacak." ifadelerini kullandı.





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