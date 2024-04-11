UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Benfica ile Marsilya karşı karşıya geldi.
Portekiz'de oynanan maçı ev sahibi Benfica 2-1 kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Rafa Silva ve 52. dakikada Angel Di Maria kaydetti. Marsilya'nın tek golü 67. dakikada Aubameyang'tan geldi.
Benfica'da milli oyuncu Orkun Kökçü, karşılaşmada süre alamadı.
Bir sonraki karşılaşma 18 Nisan tarihinde Marsilya'nın ev sahipliğinde oynanacak.
Turun galibi yarı finalde Liverpool - Atalanta eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.
Portekiz'de oynanan maçı ev sahibi Benfica 2-1 kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Rafa Silva ve 52. dakikada Angel Di Maria kaydetti. Marsilya'nın tek golü 67. dakikada Aubameyang'tan geldi.
Benfica'da milli oyuncu Orkun Kökçü, karşılaşmada süre alamadı.
Bir sonraki karşılaşma 18 Nisan tarihinde Marsilya'nın ev sahipliğinde oynanacak.
Turun galibi yarı finalde Liverpool - Atalanta eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.
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