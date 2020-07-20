Erman Toroğlu A Spor'da Başakşehir şampiyonluğu ile sonuçlanan gecede ilginç açıklamalar yaptı.



Toroğlu kendisine göre yılın takımı olarak Sivasspor'u gördüğünü ve diğer takımların engellenerek Başakşehir'in şampiyon olduğunu söyledi.



Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde



"İNDİR ŞALTERİ, TRABZONSPOR DA ŞAMPİYON OLURDU"



"İndir şalteri, kapat elektriği Trabzonspor'da şampiyon olurdu. Ben size yöntemini söylüyorum. 88'de şalteri indirseydiniz şimdi şampiyondunuz"



"2-3 TAKIMI ÖLDÜRMÜŞSÜN, ŞAMPİYON OLMUŞSUN"



"Bir tarafı kıyacaksın rosto gibi şampiyon olacaksın, sonra da çok başarılı. Ben kimseye katılmıyorum. Ona ceza buna ceza, Nwakaeme'ye bilmemne Sörloth'a bilmemne ben size katılmıyorum. Bu senenin takımı ne olursa olsun Sivasspor. Bu basınla ne olursa olsun benim takımım Sivasspor'dur. 2-3 takımı öldürmüşsün şampiyon olmuşsun. Ben kabul etmiyorum. Yılın takımı banko Sivasspor hele ikinci olursa."



"YOK ÖYLE ŞEY"



"Sen benim ellerimi tutucan, başlayacaksın beni yumruklamaya, sonra ben seni tebrik edicem. Yok öyle şey"



