Beerschot'ta Kuyt'a veda kararı!

Belçika'da küme düşen Beerschot, teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.



Belçika basınında yer alan habere göre, Beerschot, teknik direktör Dirk Kuyt ile yollarını ayırma kararı aldı ve Kuyt'ın yerine gelecek yeni teknik direktör için arayışlara başladı.



Dirk Kuyt yönetiminde geçen sezon 39 maça çıkan Beerschot, 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.



Kuyt ile küme düşen Beerschot, gelecek sezon Belçika'nın ikinci liginde mücadele edecek.



