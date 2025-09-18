17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Bayern Münih'ten Chelsea karşısında net galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

calendar 18 Eylül 2025 00:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'ten Chelsea karşısında net galibiyet!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Chelsea ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçı ev sahibi, 3-1'lik skorla kazandı.

Mücadelede ilk golü, 20. dakikada Chelsea'den Trevoh Chalobah kendi kalesine attı ve Bayern Münih 1-0 öne geçti. 

27. dakikada ise Bayern Münih penaltı kazandı. Topun başına geçen Harry Kane, Chelsea ağlarını havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi. 

Dakikalar 29'u gösterdiğinde ise Cole Palmer, Chelsea'nin golünü attı ve farkı 1'e indirdi. 

İlk yarı Bayern Münih'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken Harry Kane, 63. dakikada bir kez daha Chelsea ağların havalandırdı ve skoru 3-1'e taşıdı. 

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına 3 puanla başladı. Chelsea ise puanla tanışamadı. 

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Chelsea ise ilk hafta puan alamadı.


Bayern Münih, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Pafos deplasmanına gidecek. Chelsea, sahasında Benfica'yı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
