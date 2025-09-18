UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Chelsea ile karşılaştı.Allianz Arena'da oynanan maçı ev sahibi, 3-1'lik skorla kazandı.Mücadelede ilk golü, 20. dakikada Chelsea'denkendi kalesine attı ve Bayern Münih 1-0 öne geçti.27. dakikada ise Bayern Münih penaltı kazandı. Topun başına geçen, Chelsea ağlarını havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi.Dakikalar 29'u gösterdiğinde ise, Chelsea'nin golünü attı ve farkı 1'e indirdi.İlk yarı Bayern Münih'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken, 63. dakikada bir kez daha Chelsea ağların havalandırdı ve skoru 3-1'e taşıdı.Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına 3 puanla başladı. Chelsea ise puanla tanışamadı.Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Chelsea ise ilk hafta puan alamadı.Bayern Münih, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Pafos deplasmanına gidecek. Chelsea, sahasında Benfica'yı konuk edecek.