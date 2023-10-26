29 Ekim

Bayern Münih CEO'su Dreesen: "Jet uçağında gibiydik"

Bayern Münih, Galatasaray'a karşı alınan galibiyetin ardından yemeğe çıktı. Kulüp CEO'su Dreesen, stadyumda 132 desibellik ses ile ilgili "Bu bir jet uçağının ses seviyesine karşılık geliyor. Kendimizi bir jet uçağının yanında gibi hissettik" ifadelerini kullandı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Bayern Münih CEO'su Dreesen: 'Jet uçağında gibiydik'
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26 Ekim 2023 09:45
Geçtiğimiz Salı günü G.Saray, Rams Park'ta Alman devi B.Münih'i elinden kaçırdı.

Taraftarının desteğini arkasına alan Cim-Bom, son vuruşlarda etkisiz kalınca maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Gecenin sonunda akıllarda G.Saray'ın müthiş oyunu ile birlikte tribünlerin baskısı kaldı.

Bayern Münih'in yıldızları da maç sonrasında atmosfere inanamadıklarını söyledi. Bundesliga devi, galibiyetin ardından yemeğe çıktı. Kulüp CEO'su JanChristian Dreesen, Rams Park'taki tribünler ile ilgili yorumlarda bulundu.

"İNANILMAZ BİR GÜRÜLTÜYDÜ"

Stadyumdaki sesin 132 desibele ulaştığını belirten Dreesen, "Bu neredeyse bir jet uçağının gürültü seviyesine karşılık geliyor. İnanılmaz bir gürültüydü. Bu inanılmaz maç sırasında kendimizi bir jet uçağının yanında gibi hissettik" ifadelerini kullandı.

Bayern Teknik Direktörü Thomas Tuchel maçın ardından Galatasaray'ın zor bir rakip olduğunu belirterek "Gerçekten çok zorlu bir mücadeleye tanıklık ettik. Saha içinde inanılmaz yoğun bir baskı vardı. İnanılmaz bir taraftar temposu altında maçı sürdürdük. Bu statta, böylesine yoğun baskı altında oynamak bizim için hiç ama hiç kolay değil" dedi. 



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