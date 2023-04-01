Süper Lig'de 27. haftada Medipol Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Başakşehir oldu. Tolunay Kafkas ile ilk maçına çıkacan Ankaragücü, istediği sonucu alamadı.



Başakşehir'e galibiyetiren golü 36. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Ankaragücü'nde Ali Sowe 58. dakikada penaltıdan yararlanamadı.



Ligde dört hafta sonra kazanan Başakşehir puanını 44'e yükseltti. Ankaragücü 25 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Başakşehir, Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, İstanbulspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada konuk takım ilk atağında golü buldu. Cardoso'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Emrah Başsan'ın gelişine vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 0-1.

3. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Savunmada Kolovetsios'un uzaklaştırmak istediği topu önüne alarak ceza alanına giren Gomez, yerden vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.

20. dakikada Yukatel Kayserispor, tekrar öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın pasında, ceza alanı içinde topla buluşarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Thiam, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

34. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Markovic'in kafa vuruşunda, yan direkten dönen topu tekrar bu futbolcu tamamlamak istedi ancak bu kez de kaleci Bilal Bayazıt, gol izni vermedi.

41. dakikada Cardoso'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Eren Elmalı'nın elle müdahale ettiği gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Özdamar, kararı iptal etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Szysz sert vurdu, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

58. dakikada MKE Ankaragücü, penaltıdan yararlanamadı. Başkent ekibi, ceza sahasında Zahid'in Duarte'yle girdiği mücadelede yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Sowe'un kullandığı penaltıda üst direğe çarpıp çizgiye düşen top, sola açıldı. Boşta kalan meşin yuvarlağa Taylan Antalyalı gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

65. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Serdar Gürler'in yaklaşık 25 metreden şutunda köşeye giden topu kaleci Gökhan sağına uzanıp kornere çeldi.

67. dakikada konuk ekip beraberliğe çok yaklaştı. Sol taraftan ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın arka direğe yükselttiği topa kaleci Muhammed dokunamadı, Sowe'un yakın mesafeden kayarak yaptığı vuruşta yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.



Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Berkay Özcan (Dk. 72 Biglia), Szysz, Serdar Gürler (Dk. 87 Deniz Türüç), Figueiredo (Dk. 77 Keny)

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Radakovic, Atakan Çankaya, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 67 Hanousek), Diack (Dk. 90+4 Oko), Taylan Antalyalı (Dk. 67 Dokanovic), Kitsiou, Mujakic, Moreira (Dk. 46 Zahid), Emre Kılınç (Dk. 85 Beridze), Sowe

Gol: Dk. 36 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)





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