Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi kayıp!

Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi rakiplerinden Hearts, İskoçya liginde Livingston'a 1-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi kayıp!
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03 Eylül 2022 22:31
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden İskoçya temsilcisi Hearts, ülkesindeki lig maçında konuk olduğu Livingston'a 1-0 kaybetti.

Hearts, İskoçya Premiership 6. hafta maçında deplasmanda Livingston'a 1-0 mağlup olarak ligde 6 maç sonunda 10 puanla 4. sırada yer aldı.

Maçın tek golü, 28. dakikada Cristian Castillo'dan geldi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Fiorentina, Hearts ve RFS ile karşılaşacak.

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