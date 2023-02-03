Başakşehir'de yeni transferler UEFA listesinde!

Medipol Başakşehir'de yeni transferlerden 3'ü UEFA listesine eklendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de yeni transferler UEFA listesinde!
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03 Şubat 2023 16:25
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek Medipol Başakşehir'de yeni transferlerden Edgar Ie, Adnan Januzaj ve Eden Karzev'in isimleri UEFA listesine eklendi.

Kulüplerin dün bildirmek zorunda oldukları UEFA listelerine isimleri yazılan üç oyuncu Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki maçlarında forma giyebilecek.

UEFA'nın yalnızca 3 oyuncu değişikliği hakkı nedeniyle Caner Erkin ve Çinli stoper Wu'nun isimleri UEFA listesine eklenemedi.

İki oyuncu Başakşehir'in Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında forma giyebilecek.

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