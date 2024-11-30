Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.Başakşehir'in gollerini 8. dakikada Davidson, 10 ve 43. dakikalarda Krzysztof Piatek ve 37. dakikada Deniz Türüç attı. Göztepe'nin tek golünü 61. dakikada Lucas Lima kendi kalesine attı.Başakşehir'in bu galibiyetle birlikte ligde 6, toplamda ise 10 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 19 puana yükseldi. Göztepe, 21 puanda kaldı.Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe, Adana Demirspor'u ağırlayacak.3. dakikada Piatek'in kafayla indirdiği topa altıpas içinde Kemen röveşata denedi. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Deniz Türüç'ün sağdan ortasında altıpas gerisindeki Crespo'nun vurduğu top savunmadan döndü. Yükseklik kazanan meşin yuvarlağı Davidson kafayla ağlara gönderdi:10. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Piatek, yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu:29. dakikada Kemen'in ceza yayının sağından sert şutunda, kaleci Lis sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.33. dakikada Matsuki'nin ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda, top kaleci Muhammed'de kaldı.37. dakikada RAMS Başakşehir bir gol daha buldu. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında topla ceza sahasına kadar giren Piatek, pasını sağ çaprazdaki Deniz Türüç'e verdi. Bu oyuncu istediği gibi vuramasa da yerden seken top kaleci Lis'in üzerinden ağlara gitti:43. dakikada ev sahibi takım bir kez daha fileleri havalandırdı. Deniz'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Piatek, kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti:61. dakikada Göztepe farkı 3'e indirdi. Soldan Djalma'nın ortasında altıpas içinde ters bir vuruş yapan Lima, topu kendi ağlarına gönderdi:73. dakikada Tijanic'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta, kaleci Muhammed yerden seken topu güçlükle kornere çeldi.Mücadele turuncu-lacivertli takımın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.Başakşehir Fatih TerimÇağdaş Altay, Emrah Ünal, Abdullah Uğur SarıMuhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün (Dk. 88 Pelkas), Deniz Türüç (Dk. 82 Szysz), Kemen (Dk. 88 Berat Özdemir), Crespo, Davidson (Dk. 77 Figueiredo), Piatek (Dk. 82 Keny)Lis, Ogün Bayrak (Dk. 82 Nazım Sangare), Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı (Dk. 46 Djalma), Hugo (Dk. 70 Miroshi), Dennis, Matsuki (Dk. 46 Tijanic), Juan (Dk. 70 Fofana), RomuloDk. 8 Davidson, Dk. 10 ve 43 Piatek, Dk. 37 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir), Dk. 61 Lima (Kendi kalesine) (Göztepe)Dk. 45+1 Dennis, Dk. 57 Heliton, Dk. 72 Djalma (Göztepe), Dk. 72 Deniz Türüç, Dk. 77 Onur Ergün (RAMS Başakşehir)