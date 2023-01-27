Başakşehir'de Caner Erkin hamlesi

Başakşehir, Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra boşta kalan Caner Erkin ile transfer için masaya oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Caner Erkin hamlesi
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27 Ocak 2023 14:53
Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayıran Başakşehir, sol bek takviyesi için harekete geçti.

İstanbul temsilcisi, Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra boşta kalan Caner Erkin ile masaya oturdu.

Taraftar anlaşma sağlarsa, Caner Erkin İstanbul ekibiyle sözleşme imzalayacak.

Fatih Karagümrük'te bu sezon 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu 6 asist yaptı.

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