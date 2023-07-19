Bartuğ Elmaz kimdir? Fenerbahçe için İstanbul'da

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Bartuğ Elmaz resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi. Peki, Bartuğ Elmaz kimdir? İşte istatistikleri ve oynadığı takımlar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; om.fr
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Bartuğ Elmaz kimdir? Fenerbahçe için İstanbul'da
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19 Temmuz 2023 10:59
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sarı-Lacivertliler, Marsilya'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz ve kulübü ile anlaştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Elmaz, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi.

BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?

Bartuğ Elmaz, 17 Şubat 2003 tarihinde doğdu. Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. 1.79 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.

2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartuğ, kariyerinde A takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.

Ocak 2022'de Marsilya'ya transfer olmak için ön sözleşme imzalayan Bartuğ Elmaz, Haziran 2022'de resmi sözleşmeyi imzalayarak Marsilya takımına katıldı.

BARTUĞ ELMAZ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2020–2022Galatasaray

2022–Marsilya

BARTUĞ ELMAZ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2017–2018Turkey U15

2018–2019Turkey U16

2019–2020Turkey U17

2021–Turkey U19

 

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