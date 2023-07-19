Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.
Sarı-Lacivertliler, Marsilya'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz ve kulübü ile anlaştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Elmaz, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi.
2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartuğ, kariyerinde A takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.
Ocak 2022'de Marsilya'ya transfer olmak için ön sözleşme imzalayan Bartuğ Elmaz, Haziran 2022'de resmi sözleşmeyi imzalayarak Marsilya takımına katıldı.
2022–Marsilya
2018–2019Turkey U16
2019–2020Turkey U17
2021–Turkey U19
Sarı-Lacivertliler, Marsilya'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz ve kulübü ile anlaştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Elmaz, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi.
BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?Bartuğ Elmaz, 17 Şubat 2003 tarihinde doğdu. Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. 1.79 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.
2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartuğ, kariyerinde A takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.
Ocak 2022'de Marsilya'ya transfer olmak için ön sözleşme imzalayan Bartuğ Elmaz, Haziran 2022'de resmi sözleşmeyi imzalayarak Marsilya takımına katıldı.
BARTUĞ ELMAZ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?2020–2022Galatasaray
2022–Marsilya
BARTUĞ ELMAZ MİLLİ TAKIM KARİYERİ2017–2018Turkey U15
2018–2019Turkey U16
2019–2020Turkey U17
2021–Turkey U19