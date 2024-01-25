Barış Alper Yılmaz: "Şampiyonluk yolunda önemli"

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, İstanbulspor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz: 'Şampiyonluk yolunda önemli'
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25 Ocak 2024 23:21
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, İstanbulspor galibiyetinin ardından görüşlerini aktardı.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Barış Alper Yılmaz, şu sözleri kullandı;

"Önce takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir maçtı. Geç de olsa skoru bulduk. Kazanmak önemliydi. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyetti. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ederim. Kazandığımız için mutluyuz"

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