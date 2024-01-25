Barış Alper Yılmaz: 'Şampiyonluk yolunda önemli'

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, İstanbulspor galibiyetinin ardından görüşlerini aktardı.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Barış Alper Yılmaz, şu sözleri kullandı;
"Önce takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir maçtı. Geç de olsa skoru bulduk. Kazanmak önemliydi. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyetti. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ederim. Kazandığımız için mutluyuz"
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Barış Alper Yılmaz, şu sözleri kullandı;
"Önce takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir maçtı. Geç de olsa skoru bulduk. Kazanmak önemliydi. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyetti. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ederim. Kazandığımız için mutluyuz"