Barinov'dan itiraf: ''Beşiktaş'a gidecektim''

Beşiktaş'ın listesinde olan Lokomotiv Moskova'nın orta sahaya oyuncusu Dmitry Barinov'un Beşiktaş'a imza atacağı iddia edilmişti. Oyuncu, bu konu hakkında açıklamada bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Barinov'dan itiraf: ''Beşiktaş'a gidecektim''
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15 Eylül 2023 10:30
İsmi bir dönem Beşiktaş ile anılan Lokomotiv Moskova'nın orta saha oyuncusu Dmitry Barinov'dan Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Transfer döneminin bitmesine sadece 1 gün kala Rus oyuncu çarpıcı bir transfer itirafında bulundu.

27 yaşındaki Rus 10 numara yaptığı açıklamada, "Eğer şartlar müsait olsaydı seve seve Beşiktaş'a giderdim. Ancak maalesef çok zor dönemlerden geçtik ve her şeyi tartmak zorunda kaldım. Bundan sonra bir transfer yapacağımı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

KARİYER PERFORMANSI 

Kariyerinde 230 karşılaşmaya çıkan Barinov; 13 gol, 14 asistlik performans sergiledi. Rus oyuncu, kariyeri boyunca Lokomotiv Moskova'da oynadı. 



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