Barea: "İspanya'da oynamak da benim için bir seçenek"

Dallas Mavericks'in veteran oyuncusu JJ Barea, Mavericks'in playoffta elenmesinin ardından, aldığı süre nedeniyle sıkıntısını dile getirdi.



Mavericks'in sezonu Pazar günü, LA Clippers'a karşı ilk tur playoff serisinin 6. maç mağlubiyetinin ardından sona ermişti.



Barea, bu sezon oynadığı dakika yetersizliğinden bahsetti ve Dallas'tan uzaklaşmanın ufukta olabileceğini ima etti:



"Hala basketbol oynamak istiyorum, hala oynayabileceğimi hissediyorum. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Dallas'ta olacaksa, beni koçluğa taşımak istediklerini biliyorum. Basketbol oynamak istiyorsam, diğer yola gitmem gerekiyor."



Barea, bu sezon Mavs için sadece 29 maçta oynamış ve zamanının çoğunu benchte geçirmişti. İlk turda Clippers'a karşı, 36 yaşındaki oyuncu Dallas'ın 4. maçında beş dakika oynayarak sadece bir kez görünmüştü.



"İSPANYA DA BİR SEÇENEK"



Gelecek için planları sorulduğunda Barea, NBA'de kalmak isterken, yurtdışına çıkma potansiyelli bir hamle için ihtimali gözardı etmediğini de itiraf etti:



"Şimdilik NBA'de oynamak istiyorum. Diğer seçenekler hakkında pek düşünmedim. Seçenekler olacaktır ama ben bu hayata ve NBA'e alıştım. İspanya her zaman bir seçenektir. NBA'e gitmeden önce B Planım orasıydı. Bu yıllar önceydi."



Barea önümüzdeki sezonda serbest bir oyuncu olacak ve Mavericks'in gelecek için planlarının bir parçası olmayabilir.



