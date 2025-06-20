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Barcelona'ya Williams transferinde engel!

Athletic Bilbao, Barcelona'nın anlaşma sağladığı Nico Williams için 62 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin tek seferde ödenmesini istiyor.

calendar 20 Haziran 2025 17:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'ya Williams transferinde engel!
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Barcelona'nın anlaşma sağladığı Nico Williams transferi için engel çıktı.

Marca'da yer alan habere göre, Athletic Bilbao, İspanyol futbolcu için taksitle bonservis ödenmesini kabul etmiyor.

TEK SEFERDE 62 MİLYON EURO

Barcelona'nın daha önce Athletic Bilbao'ya 62 milyon euro'nun (Williams'ın serbest kalma bedeli) üzerinde de bir teklif sunduğu ancak bu rakamı taksitler halinde ödemek istediği yazıldı. Athletic Bilbao'nun ise bonservisin taksitle ödenmesi konusunda tavizi olmadığı 62 milyon euro tek seferde almak istediği belirtildi.


Barcelona'nın 62 milyon euro'yu tek seferde ödemesinin zor olduğu kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Athletic Bilbao'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 22 yaşındaki Nico Williams, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.


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