Barcelona'dan Nikola Kalinic'e teklif

THY EuroLeague ekiplerinden Barcelona, transfer çalışmalarına devam ediyor.



Katalan ekibinin, geçen sezon Kızılyıldız forması giyen ve ardından sözleşmesini fesheden Nikola Kalinic için resmi teklifte bulunduğu aktarıldı.



Öte yandan Sırp basketbolcunun, iki sezon önce formasını giydiği ve İspanya haklarını elinde bulunduran Valencia'nın da 30 yaşındaki futbolcuya aynı teklifi yapması durumunda Barcelona'nın by out ödemesi gerekecek. By out maddesinin devreye girmesi için ise Valencia'nın 5 gün içerisinde teklif yapması gerekiyor.



Kalinic, geçen sezon THY EuroLeague'de 12.6 sayı ve 3.9 ribaund ortalaması ile forma giydi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ