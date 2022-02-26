Barça'nın genç yıldızı, Galatasaray'a karşı yok

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Katalan ekibinin genç futbolcusu Gavi, sarı-kırmızılılara karşı sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Barça'nın genç yıldızı, Galatasaray'a karşı yok
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26 Şubat 2022 12:03
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Galatasaray, bu turda İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılı takım ilk maçını 10 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

Bu karşılaşmada Barcelona'nın 17 yaşındaki genç orta sahası Gavi, forma giyemeyecek. Genç yıldız, bir önceki turda Napoli ile oynanan maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü.

Bu arada Katalanların deneyimli defans oyuncusu Gerard Pique de ceza sınırında olmasına rağmen Napoli karşısında kart görmedi ve Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.

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