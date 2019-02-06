Banvit prestij maçında İspanya'da kayıp

Banvit Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 14. ve son haftasında İspanyol ekibi UCAM Murcia'ya 86-71 yenildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Son 16 turuna kalmayı garantileyen kulüplerin mücadelesinde UCAM Murcia, Banvit'i ağırladı. Murcia kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-13 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 52-31 önde gitti.
Son 10 dakikaya da 68-51 önde giren UCAM Murcia, sahadan 86-71 galip ayrıldı.
14 maçın 13'ünü kazanan UCAM Murcia, grubu lider bitirdi. 9 galibiyeti bulunan Banvit ise 2. sırayı aldı.
Son 16 turuna kalmayı garantileyen kulüplerin mücadelesinde UCAM Murcia, Banvit'i ağırladı. Murcia kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-13 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 52-31 önde gitti.
Son 10 dakikaya da 68-51 önde giren UCAM Murcia, sahadan 86-71 galip ayrıldı.
14 maçın 13'ünü kazanan UCAM Murcia, grubu lider bitirdi. 9 galibiyeti bulunan Banvit ise 2. sırayı aldı.