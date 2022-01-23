Bandırmaspor, Erzurumspor'u 90+1'de yıktı!

TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, konuk ettiği Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, Erzurumspor'u 90+1'de yıktı!
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23 Ocak 2022 15:32
TFF 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, Erzurumspor'u ağırladı.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bandırmaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Kerim Avcı ve 90+1. dakikada Peny kaydetti. Konuk ekibin sayısı ise 17. dakikada Olanare'den geldi.

Bu sonucun ardından 3 maç aradan sonra kazanan Bandırmaspor, 36 puanla 4. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Erzurumspor ise 38 puanla 3. sırada yer buldu.

Bandırmaspor, gelecek hafta Ümraniyespor'u ağırlayacak. Erzurumspor ise Manisa FK'yı konuk edecek.

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