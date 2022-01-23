TFF 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, Erzurumspor'u ağırladı.



Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bandırmaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Kerim Avcı ve 90+1. dakikada Peny kaydetti. Konuk ekibin sayısı ise 17. dakikada Olanare'den geldi.



Bu sonucun ardından 3 maç aradan sonra kazanan Bandırmaspor, 36 puanla 4. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Erzurumspor ise 38 puanla 3. sırada yer buldu.



Bandırmaspor, gelecek hafta Ümraniyespor'u ağırlayacak. Erzurumspor ise Manisa FK'yı konuk edecek.





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