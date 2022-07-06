Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladık

Balkan Şampiyonası'nda 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Romanya'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladık
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06 Temmuz 2022 22:14
17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın Vranje kentinde düzenlenen organizasyonda mili takım, ilk maçında Romanya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-16, 25-6 ve 25-15'lik setler 3-0 mağlup etti.

Milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçını 8 Temmuz Cuma günü Kuzey Makedonya ile yapacak.

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