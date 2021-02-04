Bakasetas: "Takım için her şeyimi vermeye hazırım"

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'un Denizlispor'u 1-0 mağlup etti maçta tek golün sahibi Anastasios Bakates, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bakasetas: 'Takım için her şeyimi vermeye hazırım'
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04 Şubat 2021 21:21
Trabzonspor'da Denizlispor karşısında galibiyet golünü kaydeden yeni transfer Anastasios Bakasetas, karşılaşmanın ardından konuştu. 

Galibiyet için mutlu olduğunu belirten Bakasetas, "Kazanıp, dördüncü sıraya yerleşmek istiyorduk. Bunu başardık, mutluyum. Ben de henüz ikinci maçımda gol attım, mutluyum. Her şeyden önce kazanmak önemliydi ve bunu başardık" dedi.

Takıma kolay adapte olduğunu ifade eden Yunan futbolcu, "Adaptasyon sürecimin bu kadar kolay olacağını düşünmedim. Herkes sanki 5-6 yıldır buradaymışım gibi davrandı. Hepsine teşekkür ederim. Takım için her şeyimi vermeye hazırım." ifadelerini kullandı. 

Atıığı gol için konuşan futbolcu, "Attığım golü şimdi izledim. O bölgelerde olup, bu golleri atmak istiyorum." dedi.



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