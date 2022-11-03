Bakan Kasapoğlu'ndan, Avcı'ya krampon hediyesi

Trabzonspor'un başına 100. maçına çıkan Abdullah Avcı'ya, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından krampon hediye edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bakan Kasapoğlu'ndan, Avcı'ya krampon hediyesi
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03 Kasım 2022 21:30
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor'da 100'üncü maçına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı'ya gümüş krampon hediye etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H grubundaki son maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma öncesi Trabzonspor kariyerindeki 100'üncü maçına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı'ya gümüş krampon hediye etti. Bakan Kasapoğlu ardından Avcı ve başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte poz verdi.

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