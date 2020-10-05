Bahçeşehir Koleji, UNICS Kazan deplasmanında

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Bahçeşehir Koleji, 6 Ekim Salı günü deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan takımıyla karşılaşacak.

Haber; AA
Bahçeşehir Koleji, UNICS Kazan deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2020 15:56
Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Bahçeşehir Koleji, 6 Ekim Salı günü deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan takımıyla karşı karşıya gelecek.

Kazan Basketbol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın JL Bourg takımına 99-82 yenilmişti. UNICS Kazan ise Umana Reyer Venedik'e 85-78 mağlup olmuştu.

Avrupa Basketbol Ligleri Birliği'nin (ULEB) düzenlediği ve 24 kulübün katıldığı organizasyonda, altışarlı 4 grupta yapılacak 10'ar maç sonunda ilk 4'e giren ekipler, son 16 gruplarına kalacak. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için