Bahçeşehir Koleji, Büyükçekmece'yi rahat geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u konuk eden Bahçeşehir Koleji, rakibini 92-77 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bahçeşehir Koleji, Büyükçekmece'yi rahat geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Nisan 2023 17:12
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 92-77 yendi.

Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 15. kez mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş

Bahçeşehir Koleji: Smith 13, Yiğit Arslan 22, Boutsiele 15, Muhammed Mustafa Baygül 13, Hall 2, Morgan 7, Hadi Özdemir 8, Gist 8, Berkay Candan 4, Görkem Doğan

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 27, Weber 17, Tayfun Erülkü 9, Harris 6, Rivers 9, Sajus 5, Yesukan Onar 2, Metehan Akyel, Can Maxim Mutaf, Can Kurt 2, Mehmet Ali Güneş, Fırat Alemdaroğlu

1. Periyot: 28-19

Devre: 47-42

3. Periyot: 68-60

Beş faulle çıkanlar: 28.01 Metehan Akyel (Onvo Büyükçekmece Basketbol) 36.42 Hall (Bahçeşehir Koleji)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery