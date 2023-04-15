Bahçeşehir Koleji, Büyükçekmece'yi rahat geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 92-77 yendi.



Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 15. kez mağlup oldu.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş



Bahçeşehir Koleji: Smith 13, Yiğit Arslan 22, Boutsiele 15, Muhammed Mustafa Baygül 13, Hall 2, Morgan 7, Hadi Özdemir 8, Gist 8, Berkay Candan 4, Görkem Doğan



Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 27, Weber 17, Tayfun Erülkü 9, Harris 6, Rivers 9, Sajus 5, Yesukan Onar 2, Metehan Akyel, Can Maxim Mutaf, Can Kurt 2, Mehmet Ali Güneş, Fırat Alemdaroğlu



1. Periyot: 28-19



Devre: 47-42



3. Periyot: 68-60



Beş faulle çıkanlar: 28.01 Metehan Akyel (Onvo Büyükçekmece Basketbol) 36.42 Hall (Bahçeşehir Koleji)





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