Aytemiz, Alanyaspor'un isim sponsoru oldu

"BAŞARILI İŞLERE İMZA ATACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor, son iki yıldır isim sponsoru olan Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. ile yeniden sözleşme imzaladı. Alanyaspor, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu sonuna kadar 'Aytemiz Alanyaspor' ismiyle müsabakalara katılacak.İki yıldır devam eden işbirliğini bu senede sürdüreceklerini ifade eden Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, "Aytemiz olarak sektörün en hızlı büyüyen markasıyız. Alanyaspor da 2 yıl önce Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Bu ortak noktadan hareketle bu güzide takımımıza destek vermek istedik. 2 yıldır başarıyla devam eden işbirliğimizi bu yıl da sürdüreceğiz. Şirketimiz ve Alanyaspor yönetimi tarafından imzalanan iş birliği ile takımın adı bu sezon boyunca da 'Aytemiz Alanyaspor' olarak anılacak. Aytemiz Alanyaspor'un Spor Toto Süper Lig'de 2 yıldır gösterdiği istikrarlı başarının devam edeceğine canı gönülden inanıyoruz" dedi.Yeni sezonda başarılı işlere imza atacaklarına inandıklarını söyleyen Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin güçlü ve büyüyen akaryakıt firması olan Aytemiz ile işbirliğimizin 3'üncü yılına giriyoruz. Bu işbirliğinden aldığımız kuvvetle yeni sezonda da başarılı işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlaşmada emeği geçenlere ve firma yetkililerine ayrıca teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.